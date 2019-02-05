2019/02/05 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه ”قلق بشدة“ من إطلاق إيران صواريخ باليسيتة ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيا طهران إلى الاحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.ووسعت إيران نطاق برنامجها الصاروخي خاصة ما يتعلق بالصواريخ الباليستية رغم اعتراض الولايات المتحدة وقلق الدول الأوروبية.وتقول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من أنشطة إيران الصاروخية ودورها الإقليمي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من أنشطة إيران الصاروخية ودورها الإقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).