بعد تعثر ليفربول أمام وست هام..

2019/02/05 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعترف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مساء الاثنين، بعدم صحة هدف فريقه في مرمى وست هام يونايتد، التي تعادل خلالها الفريقين 1-1 في تعثر جديد لـ"الريدز".وتقدم ليفربول على عكس سير اللعب عندما حول جيمس ميلنر، الذي بدا أنه في موقف تسلل عندما تسلم الكرة، تمريرة عرضية إلى النجم السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 24 داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك البولندي أوكاش فابيانسكي حارس أصحاب الأرض.

وقال كلوب عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية.



كنا نعلم مدى قوتهم في الكرات الثابتة ولكن عندما تدربنا على ذلك كان لدينا 3 لاعبين آخرين في الفريق.



الإصابات ضربتنا".

وأضاف: "هدفنا لم يكن صحيحا.



سجلنا من تسلل على ما يبدو وربما علم الحكم بذلك بين شوطي المباراة".

وتابع: "إذا علمت أنني ارتكبت خطأ في الشوط الأول، لا أريد أن أكرر ذلك في الشوط الثاني".

وعن حديثه مع الحكم عقب المباراة، قال كلوب: "كنت هادئا للغاية.



الحكم أخبرني بأنه لن يتحدث.



كانت هناك مواقف عديدة 50-50 وكانت تحسب ركلة حرة لوست هام".

وأكمل المدرب الألماني: "هي نقطة مستحقة.



كانت لدينا لحظات جيدة وأخرى سيئة في المباراة والآن علينا المضي قدما.



فقدنا الكرة في أوقات صعبة ووست هام دافع من العمق وكان علينا التعامل مع ذلك ولم ننجح.



كافحنا ضد الكرات الثابتة".

يذكر أن التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة، وبقي "الريدز" متصدرا بـ62 نقطة، أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.

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