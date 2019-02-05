بعد تعثر ليفربول.. كلوب يعترف “بسر خطير”

2019/02/05 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعترف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مساء امس الاثنين، بعدم صحة هدف فريقه في مرمى وست هام يونايتد، التي تعادل خلالها الفريقين 1-1 في تعثر جديد لـ”الريدز”.وتقدم ليفربول على عكس سير اللعب عندما حول جيمس ميلنر، الذي بدا أنه في موقف تسلل عندما تسلم الكرة، تمريرة عرضية إلى […]

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