الهزيمة الحقيقية امام قطر : هل كانت في لعبة كرة قدم .. فقط ؟!!

2019/02/05 | 07:59

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بغداد- العراق اليوم:

جميعنا قد انزعج وغضب....وثار ...حين هزم.منتخبنا الوطني لكرة القدم امام.منتخب قطر.( ربما الاكثر ازع...





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