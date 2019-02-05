من ينصف شادي العراقي الكبير : حسين نعمة

2019/02/05 | 07:59

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بغداد- العراق اليوم:

كلمات موجعة تلك التي سطّرها المطرب العراقي الكبير حسين نعمه، بعد أن ضاقت به سبل العيش، ومنعه الكبر...





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