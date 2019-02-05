لوحات فنية و “فـقر”: صور من داخل غرفة علاء مشذوب تظهر آخر مسوداته..

2019/02/05 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اظهرت صور التقطها أحد قراء الكاتب علاء مشذوب، مشاهد من غرفة الكاتب الذي وُجد مقتولاً أمام داره في محافظة كربلاء، السبت (2 شباط 2019).فيما ازدحمت جدران الغرفة –التي اظهرت مستوى مادياً متواضعاً- باللوحات الفنية، والملاحظات.وحصل “ناس” على الصور التي التقطت من داخل الغرفة، في زيارة مقربين من الكاتب […]

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