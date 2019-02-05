لوحة “فتاة مع بالون”.. للبيع في ألمانيا

2019/02/05 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تعرض في ألمانيا لوحة للرسام الشهير بانكسي، والتي كانت صدمت المشاهدين حين مزقت نفسها جزئيا بنفسها بعد بيعها في مزاد علني.وأعلن متحف فريدر بوردا في بادن بادن أن لوحة “فتاة مع بالون”، التي دمرتها نفسها في العام الماضي بعد أن حصل جامع أوروبي غير معروف عليها مقابل 1.4 مليون […]

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