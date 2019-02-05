رصد 3 حالات تسول تندرج ضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في ذي قار

2019/02/05 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اعلن مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ذي قار داخل المشرفاوي عن تسجيل ثلاث حالات تندرج ضمن بنود قانون مكافحة الاتجار بالبشر احداها مؤكدة واثنين تحت التحقيق حاليا من قبل الاجهزة الامنية المختصة.





وكالات:اعلن مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ذي قار داخل المشرفاوي عن تسجيل ثلاث حالات تندرج ضمن بنود قانون مكافحة الاتجار بالبشر احداها مؤكدة واثنين تحت التحقيق حاليا من قبل الاجهزة الامنية المختصة.وقال المشرفاوي للمربد ان المكتب يتابع عن كثب حالات التسول ضمن اطار عمل اللجنة المركزية في المحافظة والتي تنوعت بين عوائل كاملة من محافظات مجاورة واطفال منفردين يقوم بعملية التسول.واضاف ان الاجهزة الامنية تعمل على متابعة هذه الحالات ورصدها والتحقيق فيها من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.المصدر: المربد

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