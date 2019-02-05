القوات الأمنية تباشر برفع سيطرة الكرادة وسط بغداد

2019/02/05 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء بمباشرة القوات الأمنية برفع "سيطرة الراهبات"، في منطقة الكرادة، وسط بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته "العهد نيوز" إن "القوات

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