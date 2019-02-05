إنتحار موقوف لدى خلية الصقور الإستخبارية بالبصرة

2019/02/05 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، ليل الأثنين، وفاة موقوف في أحد مواقف خلية الصقور الإستخبارية في البصرة، مشيرة إلى أن شهود عيان قالوا لفريقها

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