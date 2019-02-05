دراسة تثبت فعالية

2019/02/05 | 08:30

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بغداد- العراق اليوم:

قال باحثو جامعة إدنبره إنه يمكن علاج نزلات البرد الشائعة بالماء المملح، لأن الجسم يستخدمه لإنتاج...





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