خلع الحجاب يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية مثيرة للجدل

2019/02/05 | 08:30

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بغداد- العراق اليوم:

وأطلقت حجازي أغنيتها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحجاب، حيث كتبت على صفحاتها الخاصة: "...





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