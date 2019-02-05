اطلاق وجبة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي العراق

2019/02/05 | 08:32

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شفق نيوز/ اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من الف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها

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