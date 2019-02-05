مجلس واسط يجهز 35 دونماً لتوزيعها بين ذوي الشهداء

2019/02/05 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، عمله على انجاز فرز وتقطيع مساحة 35 دونماً لغرض توزيعها بين ذوي الشهداء، مبيناً ان ترويج المعاملات للحصول على قطعة الارض يكون من خلال الدوائر البلدية في مناطق واسط.وقال عضو مجلس المحافظة غالب الرديني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مجلس محافظة واسط بادر بصرف مبلغ 4 ملايين دينار […]

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