الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلفة الموظفين

2019/02/05 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة "ماستر كارد" الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من الف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

وأوضح ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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