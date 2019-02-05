2019/02/05 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أصيب مواطنان اثنان بجروح جراء خرق المجموعات الإجرامية مجدداً اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب واعتدائها بعدد من القذائف الصاروخية على محيط سهل الغاب بريف حماة.وأفادت “سانا” بأن “المجموعات الإجرامية واصلت اعتداءها بالقذائف والصواريخ على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي حيث استهدفت بعدة قذائف صاروخية منطقة المشاريع بسهل الغاب ما أسفر عن إصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجماعات الاجرامية تواصل استهداف الابرياء في حماة alansaar.

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