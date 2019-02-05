2019/02/05 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يزور، اليوم، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، العاصمة الايرانية طهران، لبحث العلاقات بين البلدين، وفقا لما نشرته وسائل اعلام سورية.وذكرت ان “زيارة المعلم تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد تلبية لدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.وسيجري وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق له خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدعوة من ظريف..



اليوم وزير خارجية سوريا يزور الطهران alansaar.

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