لوحة رامبرانت الأخيرة

2019/02/05 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان محضر وفاة الرسام الهولندي رامبرانت(1606-1969)موقعاً عليه بإمضاء خادمته والطبيب كشاهدين

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