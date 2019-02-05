ما يجري في الرواية .. ما يجري في الواقع

2019/02/05 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهروب من الواقع يعني سردنة مواجهته، مثلما يفترض اعادة توصيفه، حيث تتحول لعبة السرد الى مغامرة للكشف عما هو (مقموع ومسكوت عنه)

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