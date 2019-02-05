بوروشينكو يمنع دخول مراقبي الانتخابات الروس إلى بلاده

2019/02/05 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أنه سيكلّف حرس الحدود في بلاده، بمنع المراقبين الروس من دخول أوكرانيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمعة في مارس المقبل.وقال بوروشينكو في حديث تلفزيوني: “بصفتي رئيسا لأوكرانيا وقائدا عاما للقوات المسلحة، سأكلف حرس الحدود بعدم السماح للمراقبين الروس دخول أراضي بلادنا.وأنا أكفل لكم […]

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