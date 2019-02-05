الشيوخ الأميركي يتحدى ترامب بشأن سوريا وأفغانستان

2019/02/05 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أيدت الغالبية العظمى في مجلس الشيوخ الأميركي، التعديل الذي طرحه السناتور ميتش ماكونيل، والذي يتحدى خطط الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من سوريا وأفغانستان.وخلال التصويت في مجلس الشيوخ نال التعديل على قانون السياسات في الشرق الأوسط، تأييد 70 عضوا في المجلس مقابل 26 صوتا عارضه.ويشكل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ […]

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