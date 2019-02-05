بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين.. اسعار النفط تسجل هبوطاً ملحوظاً

2019/02/05 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ارتفعت أسعار النفط، مساء امس الاثنين، إلى أعلى مستوى في شهرين قرب 64 دولارا للبرميل، بفعل تحسن التوقعات الخاصة بالمعروض، في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها “أوبك” والعقوبات الأميركية على فنزويلا، لكن الأسعار عاودت الهبوط بفعل الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها جولة جديدة من […]

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