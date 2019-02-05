تفاقم معاناة النازحين في مخيمات إقليم كوردستان.. وحلم العودة لا يزال بعيداً

2019/02/05 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيليعاني النازحون في مخيم حسن شام، الذي يقع بين مدينة أربيل والموصل، من أوضاع معيشية صعبة للغاية، ويرون بأن حلم العودة لا يزال بعيداً.أم عمر، أم عراقية توفي زوجها، وهي تعيش مع أطفالها السبعة داخل هذا مخيم، ولم ترسل الحكومة العراقية المساعدات الغذائية والإحتياجات اليومية إليها منذ ما يقارب الشهرين.وتقول أم عمر، "المساعدات كانت تأتي إلينا في السابق أم الآن فهي تكاد تكون معدومة، أما الوضع الأمني فهو غير مستقر بمناطقنا لحد الآن، وأنا أرملة، ولي 7 أطفال، أحدهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، والمعيشة صعبة هناك".لا يوجد أي معيل لهذه السيدة، ولذلك فهي تعتمد على المساعدات التي تقدم إليها لكي تربي أطفالها السبعة، وهذا سبب آخر يجعلها تفكر باللاعودة الى منطقتها بغرب الموصل. يوجد في حدود إقليم كوردستان حوالي مليون و127 ألف نازح، 37% من هؤلاء النازحين يعيشون في المخيمات المخصصة لإيوائهم، ويحتاج إقليم كوردستان الى أكثر من مليار دولار سنوياً لإدارة وتأمين الخدمات اللازمة للنازحين.وقال مدير مركز التنسيق المشترك للأزمات في إقليم كوردستان، هوشنك محمد، بتصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "نحن في إقليم كوردستان طالبنا المسؤولين العراقيين في الحكومة العراقية السابقة بتوفير ميزانية وتقديم مساعدات أكثر للنازحين، وهم وافقوا على ذلك، إلا انه لم يتم تنفيذ اي أمر لحد الآن".من جانبه، قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، جاسم العطية، بتصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "لقد قمنا بوضع برنامج، ونتمنى من الوزارة مساعدتنا لتطبيقه خلال هذا العام، ومنها تقديم الخدمات وتوفير الأمن وإعادة البنى التحتية في بعض المناطق".يذكر ان أكثر من 28 ألف و400 نازح عادوا الى المخيمات بإقليم كوردستان في عام 2018، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في مناطقهم.

الترجمة والتحرير: زياد الحيدري

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