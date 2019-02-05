الأمم المتحدة: هناك ثغرات وتناقضات في إعلان الحكومة السورية بشأن الأسلحة الكيميائية

2019/02/05 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما تزال غير قادرة على معرفة أسباب الثغرات وعدم الاتساق والتناقضات التي يتسم بها إعلان الحكومة السورية المتعلق بالأسلحة الكيميائية".جاء ذلك في خطاب بعثه غوتيريش إلي أعضاء مجلس الأمن، مرفقا بالتقرير الشهري الرابع والستين المقدم من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فرنانو أرياس)، ويغطي الفترة من 22 ديسمبر/ كانون أول 2018 و23 يناير/ كانون ثانٍ 2019.وأضاف غوتيريش أنه "لهذا السبب يتعذر علي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق الكامل من أن سوريا قدمت إعلانا يمكن أن يُعدّ دقيقا ومكتملا وفقا لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية".وجدد دعوته الحكومة السورية إلى "التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حل جميع المسائل المعلقة".وشكَّكت المنظمة، في أغسطس/ آب الماضي، بمعلومات حكومة الأسد عن ترسانته من الأسلحة الكيميائية، معتبرة أنه يشوبها "نواقص واختلافات وتباينات".وشدد غوتيريش على أن "الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن تبريره.ولذلك، لا بد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم.والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لضمان تحقيق هذه النتيجة".وأبلغ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أوفدت فريقا إلى سوريا بين يومي 5 و15 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، للوقوف علي استخدام مواد كيميائية كسلاح في حلب (شمال)، يوم 24 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2018.وأضاف أن "أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعكف حاليا على تحليل المعلومات التي حصلت عليها في هذا الصدد".وذكرت وكالة أنباء "سانا" الرسمية في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، أن منطقة الخالدية في حلب تعرضت لهجوم بسلاح كيميائي، أسفر عن إصابة أكثر من 100 مدني.وقالت روسيا، الداعمة للأسد، إن "هجوما بالسلاح الكيميائي استهدف الريف الشمالي الغربي لحلب، الذي تسيطر عليه الحكومة، انطلاقا من منطقة خفض التصعيد بإدلب (شمال)".وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، في أستانة عاصمة كازاخستان، بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.

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