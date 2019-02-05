مادورو يرغب بعدم ترك منصب الرئيس

2019/02/05 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو، أنه لن يترك منصبه، وذلك على خلفية اعتراف العديد من الدول بما في ذلك الأوروبية برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.وقال مادورو في كلمة أمام الجيش الفنزويلي، تم بثها على تويتر: “سأواصل قيادة (البلاد) مع الشعب، خلال السنوات الست القادمة”.وأعلنت البرتغال […]

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