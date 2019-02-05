المعارضة الفنزويلية: نأمل في حياد موسكو وبكين وأنقرة

2019/02/05 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عبرت المعارضة الفنزويلية عن أملها في اختيار روسيا والصين وتركيا موقفا محايدا من الأزمة الدائرة في البلاد، معتبرة أن ذلك سينعكس إيجابا على مستقبل علاقات كاراكاس مع تلك الدول.وفي حديث لوكالة بلومبرغ أمس الاثنين، قال كارلوس فيكيو مبعوث الزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو إلى الولايات المتحدة: “نأمل في أن تلتزم […]

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