الحشد الشعبي يرفع 50 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في صلاح الدين

2019/02/05 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رفعت قوات الحشد الشعبي، امس الاثنين، 50 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن قاطع صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 51 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من رفع ٥٠ عبوة متفجرة من مخلفات “داعش” من قرية الزوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي.

وأضاف، أنه تم الاستدلال على موقع خزن المتفجرات من قبل الأهالي.

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