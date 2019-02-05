عمليات الرافدين : توجيهات مشددة باعتقال مطلقي النار في المناسبات

2019/02/05 | 09:00

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت قيادة عمليات الرافدين عن تلقيها توجيهات مشددة باعتقال مطلقي العيارات النارية في المناسبات .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت قيادة عمليات الرافدين عن تلقيها توجيهات مشددة باعتقال مطلقي العيارات النارية في المناسبات .وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم لشبكة اخبار الناصرية ان القوانين الجديدة شددت على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة .وبين انه اجتمع الى مدراء الجنايات والحركات في محافظة ذي قار لوضع الخطط الامنية التي من شانها محاسبة مطلقي العيارات النارية .واوضح ان القضاء العراقي اقر عقوبات رادعة بهذا الصدد وصلت الى السجن لمدة ثلاثة اعوام في اطار مكافحته للظواهر المجتمعية المهددة لحياة المواطنين .

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