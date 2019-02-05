ماء ذي قار تبحث مبكرا استعداداتها لموسم الصيف المقبل 

2019/02/05 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

عقدت دائرة ماء ذي قار اجتماعا موسعا لبحث استعداداتها لموسم الصيف المقبل ومناقشة ابرز احتياجاتها والموازنة المالية المخصصة لها في السنة الحالية 2019.





شبكة اخبار الناصرية:عقدت دائرة ماء ذي قار اجتماعا موسعا لبحث استعداداتها لموسم الصيف المقبل ومناقشة ابرز احتياجاتها والموازنة المالية المخصصة لها في السنة الحالية 2019.وذكر بيان للدائرة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير ماء ذي قار احمد طالب تطرق للاستعدادات المتخذة لموسم الصيف المقبل ، وتهيئة كل متطلبات العمل للتغلب على اية شحة مائية محتملة او اي خلل في التجهيز .واضاف ان الاجتماع ناقش كذلك بنود السنة المالية الجديدة للعام الحالي 2019 وما تضمنتها من واردات تتناسب مع متطلبات عمل المديربة واحتياجاتها المتنوعة .

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