الدوري الإنكليزي.. ليفربول يواصل نزيف النقاط ويشعل صراع الصدارة

2019/02/05 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلواصل فريق ليفربول، مساء الاثنين، إهدار النقاط للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "البريمرليغ".وبعد التعادل مع ليستر سيتي في الجولة الماضية، تعادل ليفربول مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.وتقدم ليفربول بهدف عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.وعادل النتيجة لوست هام يونايتد، ميشيل أنطونيو في الدقيقة 28 من زمن المباراة.وشهدت المباراة استحواذاً كبيراً من جانب ليفربول دون فاعلية حقيقية على مرمى المنافس الذي اعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة السريعة، والضربات الثابتة التي نفذها بإتقان.وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة، في صدارة الجدول، ليصبح الفارق 3 نقاط فقط، عن الوصيف مانشستر سيتي، كما ارتفع رصيد وست هام إلى 32 نقطة، في المركز الثاني عشر.

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