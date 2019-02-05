الرافدين يعلن صرف سلف لأكثر من ألف موظف عن طريق الماستر كارد الدولية

2019/02/05 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد

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