نائب عن كربلاء: 2000 درجة وظيفية في مصفى المحافظة الجديد

2019/02/05 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة كربلاء المقدسة، حازم مجيد، اليوم الثلاثاء، أن مصفى كربلاء المقرر انجازه بعد سنتين، سيوفر 2000 درجة وظيفية من مختلف الاختصاصات في

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