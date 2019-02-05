البنتاغون يحدد موعد انسحاب القوات الاميركية من العراق ويحذر من حضور جديد لداعش

2019/02/05 | 09:01

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بغداد اليوم - متابعةشدد تقرير صادر عن البنتاغون ، الثلاثاء 5 شباط 2019، على أن القوات الأميركية في العراق ستبقى هناك على المدى الطويل لتحقيق الأهداف المرجوة، معتبراً أن "حظوظ داعش في الحضور على الأراضي العراقية هي أفضل مما كانت عليه سابقاً".ويتناول التقرير الذي قدمه البنتاغون للكونغرس الأميركي تقييماته للعمليات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في العراق وسوريا، ويغطي الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.واعتبر تقرير البنتاغون أن قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأميركا والتي تسيطر على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، غير مؤهلة في وضعها الراهن لشن عمليات عسكرية هجومية ضد داعش دون دعم قوات التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش، وأن قوات "قسد" تفتقر إلى القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية واستخدامها بفعالية.وشدد البنتاغون على أن الوجود الروسي في سوريا يشكل عاملاً مزعزعاً للاستقرار هناك.وحول الوجود الإيراني في سوريا نقل التقرير عن مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية قوله إن العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران كان لها تأثير محدود على قدرتها العمل في سوريا، كما كشف عن استخدام القوات الإيرانية صواريخ باليستية ضد مقاتلي داعش في سوريا، "من دون إبلاغ القوات العسكرية الأميركية مسبقاً بذلك".

بغداد اليوم - بغداد

نفت مديرية العمليات المركزية التابعة الى الحشد الشعبي، الاثنين (4 شباط 2019)، الانباء التي تحدثت عن قيام الحشد بعملية عسكرية في الأراضي السورية، مؤكدة أن أوامر القيام بأية عمليات عسكرية عائدة الى القائد العام للقوات المسلحة.

بغداد اليوم _ البصرة

رافقت عدسة (بغداد اليوم) عمليات دهم وتفتيش نفذتها قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات البصرة، لمناطق فاصلة بين البصرة وميسان، ومحاذية للحدود الايرانية، بحثا عن أسلحة ومخدرات ومطلوبين.

وقال ضابط ضمن القوة في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بأن طفلا قُتل بنيران تنظيم داعش في قرية المخيسة بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ناحية ابي صيدا (25كم شمال شرق بعقوبة) عواد الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن &quo

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