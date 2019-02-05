2019/02/05 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه ليفربول بهدف لكل فريق ،في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بلندن، في الجولة الـ25 من البريميرليج.

وأحرز هدف ليفربول، ساديو ماني، في الدقيقة 22، بينما سجل التعادل لوست هام، مايكل أنطونيو، في الدقيقة 28.

وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة، في صدارة الجدول، ليصبح الفارق 3 نقاط فقط، عن الوصيف مانشستر سيتي، كما ارتفع رصيد وست هام إلى 32 نقطة، في المركز الثاني عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وست هام يونايتد بالدوري) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وست هام يونايتد بالدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).