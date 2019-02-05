غذاء “سري” لأكبر قرش في العالم

2019/02/05 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف علماء أن أكبر أنواع أسماك القرش في العالم يتبع نظاما غذائيا سريا قائما على النبات.ولطالما اعتقد الخبراء أن أسماك “whale sharks”، تعتمد على “بروتين حيواني” للبقاء على قيد الحياة.ولكن دراسة جديدة شملت عينات دم وأنسجة “آكلات اللحوم”، كشفت أن هذه الأسماك تتغذى على النباتات والطحالب، عندما يكون عدد […]

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