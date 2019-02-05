2019/02/05 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مؤشر نيكي يرتفع 0.37% غي بداية تعاملات بورصة طوكيو

05/02/2019 08:55:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

ارتفع مؤشر نيكي القياسي، الثلاثاء، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وارتفع نيكي 0.37% مسجلا 20960.47 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% ليصل إلى 1588.24 نقطة،

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