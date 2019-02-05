2019/02/05 | 09:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / مؤشر نيكي يرتفع 0.37% غي بداية تعاملات بورصة طوكيو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / مؤشر نيكي يرتفع 0.37% غي بداية تعاملات بورصة طوكيو) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
05/02/2019 08:55:00 AM |
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واع / بغداد / ز .أ
ارتفع مؤشر نيكي القياسي، الثلاثاء، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وارتفع نيكي 0.37% مسجلا 20960.47 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% ليصل إلى 1588.24 نقطة،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / مؤشر نيكي يرتفع 0.37% غي بداية تعاملات بورصة طوكيو) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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