شرطة الانبار توضح حادثة العثور على جثة مقطوعة الرأس والأرجل في الرمادي

2019/02/05 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..اوضح مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الثلاثاء، حقيقة العثور على جثة مقطوعة الرأس والأرجل في مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة أمنية عثرت يوم امس على جثة مقطوعة الرأس والأرجل بالقرب من الفوج الثامن على سدة مستشفى الولادة في الرمادي، وبعد التحري […]

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