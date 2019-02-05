إيرادات ألفابت وأرباحها في الربع/4 تفوق التوقعات

2019/02/05 | 09:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حققت ألفابت إيرادات وأرباحا في الربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات وول ستريت، حيث أنفق المعلنون المزيد من الأموال على خدمتيها جوجل سيرش ويوتيوب خلال فترة التسوق في العطلات.

وأعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 8.95 مليار دولار، أو 12.77 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 كانون الأول، مقارنة مع خسارة بلغت 3.02 مليار دولار قبل عام.

وقفزت الإيرادات 21.5 بالمئة إلى 39.28 مليار دولار.

وكان محللون توقعوا في المتوسط إيرادات بقيمة 38.93 مليار دولار وأرباحا بقيمة 10.87 دولار للسهم وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

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