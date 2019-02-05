3 لاعبين يغيبون عن أربيل بمواجهة الميناء

2019/02/05 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد نادي اربيل الرياضي، اليوم الثلاثاء، بغياب ثلاثة لاعبين عن الفريق الكروي الذي سيواجه فريق الميناء اليوم ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي لـ"الغد برس"، ان "تشكيلة فريق اربيل ستشهد اليوم غياب ثلاثة لاعبين امام الميناء، لاسباب مختلفة"، مبينا ان "اللاعبين هم هردي سيامند وعلي فاضل للاصابة، وعلي حسين للحرمان".

واضاف ان "الفريق يسعى للعودة الى سكة الانتصارات، وتعويض الخسارة في الجولة السابقة من الدوري امام فريق النجف".ومن المقرر ان تجري مباراة فريقي اربيل وضيفه الميناء في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب فرانسو حريري.

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