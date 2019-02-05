دراسة تكشف تفوق المرأة على الرجل في حدة الذكاء

2019/02/05 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من الأطباء في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة، عن فارق مذهل بين أدمغة الرجال والنساء، لا سيما في يتعلق بالذاكرة، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الثلاثاء.

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