2018.. أســوأ سنــة لســوق الـهــواتــف الــذكــيَّــة

2019/02/05 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت سوق الهواتف الذكية أكبر انخفاض في تاريخها سنة 2018، ويبدو أنَّ الآفاق ليست أفضل للعام 2019، بحسب أحدث البيانات في هذا الصدد.

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