البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي

2019/02/05 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد البابا فرنسيس بكل أعمال العنف، التي ترتكب باسم الله، وأبلغ اجتماعا للحوار بين الأديان خلال الزيارة البابوية الأولى إلى شبه الجزيرة العربية، بأن على الزعماء الدينيين أن يكونوا منارة للسلام، وأن ينهضوا بكرامة “جميع أطفال الله”.

وحذر البابا فرنسيس، خلال زيارته دولة الإمارات، من أنه ما لم يجتمع الناس من مختلف الأديان لتعزيز “مسارات السلام الحقيقية”، فإن مستقبل الإنسانية نفسه سيكون موضع شك.

وحذر البابا قائلا “سنبني المستقبل معا أو لن يكون هناك مستقبل، لقد حان الوقت ليكون على الأديان أن تمارس أنشطتها بشجاعة وجرأة، وبدون أي تظاهر، لمساعدة الأسرة الإنسانية على تعميق القدرة على المصالحة، ورؤية الأمل، ومسارات السلام الحقيقية”.

وفي أبرز تتويج لزيارته لأبوظب،ي التي استغرقت40 ساعة، دعا فرنسيس اليوم الإثنين إلى الحرية الدينية الكاملة في هذه المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، حيث يتم فرض قيود على تفسيرات غير إسلامية عن الإيمان.

ووصل البابا فرنسيس إلى مسجد الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي، الإثنين، وكان في استقباله شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.

ووصل البابا فرنسيس إلى أبوظبي يوم الأحد.

وتمثل زيارة فرنسيس أول زيارة بابوية إلى شبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام.

ويحظى الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمكانة بارزة في العالم الإسلامي السني، كما يحظى بمكانة بارزة في مصر.

وفي وقت لاحق من اليوم، التقى البابا مع مجموعة من كبار علماء المسلمين لإظهار التسامح الديني.

وتتوج رحلة البابا في أبوظبي، الثلاثاء، بأول قداس باباوي في شبه الجزيرة العربية، وهو تجمع يتوقع أن يجذب نحو 135 ألف شخص في عرض للتعبد المسيحي العلني لم تشهده الإمارات العربية المتحدة من قبل.

والتقى البابا فرنسيس مع مجموعة من كبار علماء المسلمين في المسجد الكبير في أبوظبي فيما تقول الفاتيكان إنه لقاء “ودي وأخوي على نحو خاص”.

وقالت الفاتيكان، إن اللقاء الخاص استمر لنحو 30 دقيقة وجاء في أعقاب زيارة البابا إلى المسجد إلى جانب الشيخ أحمد الطيب، إمام الجامع الأزهر.

وفي وقت لاحق زار فرنسيس قبر مؤسس دولة الإمارات.

كما ذكرت الفاتيكان، أنه خلال الاجتماع يوم الإثنين، “أكد فرنسيس والمشاركون أهمية ثقافة اللقاء لتعزيز الالتزام بالحوار والسلام”.

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