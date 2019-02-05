الزراعة تعلن خلاصة خطتها الشتوية لموسم ٢٠١٨-٢٠١٩

2019/02/05 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الخلاصة النهائية للخطة الشتوية للموسم الزراعي ٢٠١٨-٢٠١٩ وحسب طرائق الارواء.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، 04 شباط 2019)، أن “المساحات الكلية المزروعة لهذا الموسم بلغت (12,047,395)، دونم ولمختلف المحاصيل الشتوية”.وأوضحالنايف، أن “المساحات المزروعة بطريقة الارواء سواء كان انهار او […]

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