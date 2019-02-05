حريق يداهم خيمة نازحين ويقتل اطفال اسرة واحدة في كركوك

2019/02/05 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر شهود أن والدي الاطفال اصيبوا بحروق متفاوتة، وقد نقلا الى المستشفى لإسعافهما.

ويقطن في هذا المخيم نازحون اغلبهم من بلدة الحويجة الواقعة في جنوب غرب كركوك والتي انتزع العراق السيطرة عليها من قبضة داعش اواخر العام 2017.

وسبق ان شهدت مخيمات النازحين في العراق حرائق مماثلة طيلة السنوات القليلة الماضية، وأسفرت عن سقوط قتلى لاسيما في صفوف الاطفال.

ولا تزال كركوك تستضيف مئات الالاف من النازحين من مناطق ومحافظات عدة.



وإسكن كثير منهم في مخيمات منتشرة على الاطراف المترامية للمحافظة.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قالت الشهر الماضي إنها تتابع وضع النازحين بـ"قلق بالغ" خاصة أولئك الذين إسكنوا في مخيمات متداعية على اطراف المدن، وأشارت الى أن "الحل الأمثل" هو اعادة بناء مدنهم قبل ان يعودوا اليها مجدداً.

ونزح ما يقرب من خمسة ملايين شخص الى مناطق داخل العراق وأخرى في اقليم كوردستان ودول مجاورة منذ أن استولى داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وبعد طرد داعش في حرب استمرت ثلاث سنوات، تسعى الحكومة العراقية الى اعادة النازحين الى ديارهم، غير أن منظمات دولية المحت الى أن الكثير من مناطقهم مازالت "غير آمنة" في الوقت الذي تنعدم فيها الخدمات الاساسية بما فيها الماء والكهرباء.





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