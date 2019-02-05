2019/02/05 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد محافظ إدلب المهندس فادي سعدون أن اتصالات يجريها الكثير من الأهالي في محافظة إدلب، يناشدون القيادة السورية والجيش عبرها بضرورة الإسراع بالحل العسكري لتخليصهم من الاجراميين وممارساتهم.وقال المحافظ سعدون : إن الأوضاع الإنسانية ازدات سوءا في محافظة إدلب بعد سيطرة مجرمي هيئة تحرير الشام على كامل مناطقها، “فمنذ سيطرة تنظيم جبهة النصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياسة تركيا المقصودة: التغيير الديموغرافي في ادلب ….



والاهالي يناشدون الجيش السوري لتخليصهم alansaar.

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