2019/02/05 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… شددت وزارة الخارجية الايرانية، الثلاثاء، على أن أنشطة إيران الدفاعية لم ولن تكون أبداً على جدول المفاوضات مع باقي الدول.وذكرت الوزارة في بيان ردّاً على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن إيران,: “أننا نرحب بالمواقف الإيجابية المعلنة في بيان الاتحاد الاوروبي بشأن ايران لاسيما الاتفاق النووي وباقي الملاحظات”.وأشارت, إلى أن “أنشطة ايران الدفاعية هي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية : أنشطتنا الدفاعية لن تكون أبداً على جدول مفاوضاتنا مع باقي الدول alansaar.

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