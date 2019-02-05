خلال زيارته مؤسسة الشهداء.. الكعبي: الوزارات ملزمة بتوفير الاستحقاقات والدرجات الوظيفية التي أقرها القانون

2019/02/05 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري, وزعت مؤسسة الشهداء الصكوك الخاصة بالمبالغ المالية لذوي الشهداء والجرحى من ذوي شهداء العمليات الإرهابية للمستحقين في

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