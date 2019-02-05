ابتداء من الخميس .. امطار وغبار

2019/02/05 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان ، ان "الطقس ليوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".واضافت الهيئة ان "الطقس ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى من البلاد سيكون غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة كما يتصاعد الغبار فيها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة".واشارت الهيئة الى ان "الطقس ليوم السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق"، موضحة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة يتحول تدريجيا الى غائم جزئي خلال الليل".يذكر ان البلاد شهدت خلال موسم الشتاء الحالي تساقط امطار غزيرة ادت في بعض الاحيان الى قدوم سيول كبيرة من ايران.انتهى ..م ف

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