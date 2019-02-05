البنتاغون: القوات الامريكية ستبقى في العراق لوقت الطويل لتحقيق الأهداف المرجوة

2019/02/05 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأميركية في العراق "ستبقى هناك على المدى الطويل لتحقيق الأهداف المرجوة".

ويتناول التقرير الذي قدمه البنتاغون للكونغرس الأميركي تقييماته للعمليات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في العراق وسوريا، ويغطي الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

واعتبر تقرير البنتاغون أن قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأميركا والتي تسيطر على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، غير مؤهلة في وضعها الراهن لشن عمليات عسكرية هجومية ضد داعش دون دعم قوات التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش، وأن قوات "قسد" تفتقر إلى القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية واستخدامها بفعالية.

وشدد البنتاغون على أن الوجود الروسي في سوريا يشكل عاملاً مزعزعاً للاستقرار هناك.

وحول الوجود الإيراني في سوريا نقل التقرير عن مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية قوله إن العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران كان لها تأثير محدود على قدرتها العمل في سوريا، كما كشف عن استخدام القوات الإيرانية صواريخ باليستية ضد مقاتلي داعش في سوريا، "من دون إبلاغ القوات العسكرية الأميركية مسبقاً بذلك".

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