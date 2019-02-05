2019/02/05 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الرئيس الإيراني الأول، أبو الحسن بني صدر، أن الخميني تراجع عن مبادئ الثورة الإسلامية عام 1979، وخيب آمال الكثيرين ممن وصلوا إلى البلاد معه قبل 40 عاما.

وقال بني صدر في مقابلة مع رويترز جرت في منزله في مدينة فرساي بضواحي باريس، في معرض حديثه عن الخميني وما قبل الثورة "عندما كنا في فرنسا، تبنى كل ما قلناه له، وتلاه مثل آيات قرآنية دون أي تردد".

وأضاف "كنا على ثقة من أن الزعيم الديني يفي بذلك وأن كل تلك المبادئ ستتحقق لأول مرة في تاريخنا"، مشيرا إلى أن "فرنسا كانت ملتقى الأفكار والمعلومات، واختارها لذلك بعد أن رفضت الكويت استقباله".

وتابع "عندما كان الخميني في فرنسا، كان إلى جانب الحرية.



وكان يخشى ألا تحقق حركته النتائج وأنه سيضطر للبقاء هناك"، مشيرا إلى أن المراقبين الغربيين كانوا يرون فيه مؤيدا "للنسخة الحديثة" للإسلام وفصل الدين عن الدولة.

وأضاف أن الخميني تغير "عندما نزل من سلم الطائرة في إيران"، مضيفا أن "الملالي قبضوه وأعطوه مصيرا مغايرا، ألا وهو الديكتاتورية التي نراها اليوم".

وأشار بني صدر إلى أنه زار الخميني في مدينة قم بعد أن أصبح الأخير المرشد الأعلى، وذكّره بوعوده التي قطعها في باريس بشأن حقوق المرأة وارتداء الحجاب.

وحسب بني صدر، فقد أجاب الخميني أنه في فرنسا كان يقول ما كان مريحا في تلك اللحظة، وأنه لم يكن ملتزما بكل ما قاله، وكان مستعدا ليقول شيئا معاكسا في حال كان ذلك ضروريا.

يذكر أن أبو الحسن بني صدر (البالغ من العمر 85 عاما) كان من أقرب مساعدي الخميني في منفاه في فرنسا.



وعاد بني صدر إلى إيران مع الخميني في فبراير عام 1979.



وفي فبراير عام 1980 أصبح أول رئيس إيراني منتخب بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي، وأقصي من المنصب في يونيو عام 1981.

واعتبر بني صدر إقصاءه انقلابا على الديمقراطية في إيران، وغادر البلاد متوجها إلى فرنسا، حيث كان من بين مؤسسي "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" للمعارضين الإيرانيين في المنفى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو الحسن بني صدر: الخميني خان الثورة الاسلامية في ايران) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو الحسن بني صدر: الخميني خان الثورة الاسلامية في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).